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Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

За гучними заявами Трампа можна не помітити його справжні наміри

glavcom.ua
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Злам світового порядку, який розпочала Росія та Китай, Трамп тепер буде використовувати на користь Америки
фото: EPA-EFE

Ті, хто уважно слухали останній виступ Трампа мали помітити, що самі по собі Гренландія, Канада чи Панамський канал йому не потрібні

За гучними та нібито суперечливими заявами Трампа сьогодні можна не помітити справжні плани та наміри нової американської адміністрації. Трамп прийшов не захистити існуючий світовий порядок, а зламати його.

Як людина практична, він розуміє, що старі правила, які були створені США і для США, вже давно працюють проти самої Америки.

Китай та інші країни, які останніми десятиліттями користалися всіма перевагами старого світу, почали стрімко зростати та перехоплювати пальму першості. У той самий час Америка втрачала інвестиції, виробництво та загалом вплив у світі, почали підніматися нові центри сили, які захотіли перегляду існуючого світового порядку.

І Трамп готовий їм це дати. Але зовсім не так, як вони собі це уявляли. Старого світу більше не буде ніколи, він вмер. Розпочинається нова епоха, де все буде по-іншому, і світові правила будуть іншими.

Злам світового порядку, який розпочала Росія та Китай, Трамп тепер буде використовувати на користь Америки. Це означає, що США припиняють ігрища у м’яку силу та відкритий світ і повертаються до права сили – того, що колись зробило їх великими.

Пріоритети – штучний інтелект, встановлення максимального контролю над світовими морськими торгівельними шляхами, світовими енергетичними ринками та Арктикою. А тому Канадою, Гренландією та Панамським каналом справа не обмежиться.

Битва йде за домінування на наступні сто років, і це битва не на життя, а на смерть. Або Захід зможе зламати негативну для себе історичну тенденцію, або остаточно перетвориться на світову периферію.

Ті, хто уважно слухали останній виступ Трампа мали помітити, що самі по собі Гренландія, Канада чи Панамський канал йому не потрібні. Йому потрібно, щоб вони виконували ту роль, яка на них покладається у майбутньому протистоянні.

Тобто якщо Данія зможе шляхом контролю за Гренландією забезпечити захист інтересів колективного Заходу в Арктиці – Трамп готовий це прийняти. Якщо ж вона таке завдання не потягне – Трамп хоче, щоб Гренландія, а з нею і значна частина Арктики перейшла під контроль та захист США.

Те саме стосується Канади, як ключової арктичної держави. Трамп вважає, що Канада не зможе ефективно протистояти в Арктиці Росії та Китаю. І тому він пропонує об'єднання. Так саме це стосується і Панамського каналу, як однієї з ключових світових торгівельних артерій.

Якщо Панама, як вважає Трамп, не здатна забезпечити інтереси США та Заходу і самотужки протистояти встановленню китайського контролю над каналом – нехай повертає його американцям. Такий підхід буде застосований повсюди без урахування старих норм і правил. «За законами воєнного часу». Десь шляхом дипломатії та економічного тиску. А десь і військовими методами.

У результаті ми отримаємо новий світ з двох частин. Перша частина – це Захід, США, як його справжній лідер, та їхні союзники. Справжній лідер – це означає, що Америка визначає стратегію, тактику та інструменти досягнення цілей, а всі решта слухаються. За це вони отримують захист, економічні та торгівельні преференції, доступ до найновіших технологій та штучного інтелекту.

Друга частина – це світова периферія, яка буде позбавлена більшості надбань та можливостей нової цивілізації, яка зараз тільки народжується у великих дата-центрах. Вони будуть жити як хочуть і робити, що хочуть в тих рамках, які не порушують інтереси Заходу та його союзників.

В який зі світів потрапить Україна – буде вирішуватися протягом найближчих кількох років. І не тільки за результатами війни, а і за результатами нашої післявоєнної роботи.

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Джерело
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Теги: росія США Канада війна Китай Дональд Трамп Данія Україна Гренландія

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Єгор Чернєв

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