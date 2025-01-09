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У США політики стурбовані одержимістю Трампа у одному питанні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США політики стурбовані одержимістю Трампа у одному питанні
Гренландія та Канада стали основною темою останніх промов Трампа
фото із відкритих джерел

Демократ Джефріс заявив, що Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії

Лідер демократів у палаті представників США Хакім Джефріс вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп «одержимий ідеєю» захоплення Гренландії. Про це пише The Hill. Політик заявив, що всередині країни є інші проблеми, і це питання не має значення для американців із робітничого класу.

«Яке ставлення до вторгнення до Гренландії чи захоплення її силою мають листопадові президентські вибори? Я не розумію, чому ці коментарі викликають такий ажіотаж», – сказав Джефріс.

Раніше Трамп опублікував карту США із двома новими територіями. Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

До слова, Трамп ухилився від гарантії того, що не буде вирішувати питання, які стосуються Панамського каналу та Гренландії, за допомогою силових методів або економічного примусу. датською автономією, до території США. У Єврокомісії відмовляються коментувати ці заяв. А от Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США Дональда Трампа, уже відвідує  Гренландію і проводить там зустрічі.

Натомість на тому, що майбутнє Гренландії мають визначати самі мешканці, наполягла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона наголосила, що острів не продається. 

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Теги: США вибори Дональд Трамп президент Гренландія соцмережі

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