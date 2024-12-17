Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва: названо мету візиту

Трамп призначив 80-річного генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та РФ

Кіт Келлог планує зустрічі з високопоставленими українськими чиновниками

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Про це повідомило Reuters.

Джерела агентства поінформували, що Келлог у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.

Крім того, за даними джерел, команда Келлога працює над організацією зустрічей із лідерами країн у Парижі та Римі. При цьому планування поїздки все ще не завершене і маршрут може змінитися.

Зазначається, що мета такої поїздки – збір фактів, а не активні переговори.

За оцінками видання, майбутній візит демонструє бажання Трампа якнайшвидше покласти край війні між Україною та Росією.