Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва: названо мету візиту
Кіт Келлог планує зустрічі з високопоставленими українськими чиновниками
Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Про це повідомило Reuters.
Джерела агентства поінформували, що Келлог у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.
Крім того, за даними джерел, команда Келлога працює над організацією зустрічей із лідерами країн у Парижі та Римі. При цьому планування поїздки все ще не завершене і маршрут може змінитися.
Зазначається, що мета такої поїздки – збір фактів, а не активні переговори.
За оцінками видання, майбутній візит демонструє бажання Трампа якнайшвидше покласти край війні між Україною та Росією.
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