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У Швейцарії вступила на посаду нова президентка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Швейцарії вступила на посаду нова президентка
За оцінками газети Aargauer Zeitung, Келлер-Суттер вважається найвпливовішою політикинею у країні
фото з відкритих джерел

Парламент обрав членкиню партії «Ліберали» (FDP) у середу 11 грудня 168 голосами із 203 дійсних голосів депутатів

У 2025 році міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер стала десятою жінкою-президентом Швейцарської Конфедерації. Про це повідомляє SwissInfo.

Ще 11 грудня Федеральні збори (парламент) Швейцарії повідомили, що Келлер-Зуттер обрана главою держави на 2025 рік. На цій посаді з 1 січня вона змінила міністерку оборони конфедерації Віолу Амхерд.

За оцінками газети Aargauer Zeitung, Келлер-Суттер вважається найвпливовішою політикинею у країні. Британська газета Financial Times у 2023 році назвала її однією з 25 найвпливовіших жінок року. Видання писало, що вона, будучи всього два місяці на посаді міністерки фінансів, змогла організувати екстрене поглинання банку Credit Suisse компанією UBS у 2023 році, крах якого загрожував стабільності світового фінансового сектору та економіки конфедерації.

У новорічному зверненні 1 січня Келлер-Зуттер наголосила на важливості компромісу і скромності у політиці країни. 

«Якби у Швейцарії не було такого смирення перед демократією, коли рішення народу має підтримувати кожен, навіть якщо він думає інакше, то тоді кожен референдум призводив би до суспільних потрясінь. Швейцарія є країною компромісу. Компроміс вимагає усвідомлення того, що інші теж мають свої законні інтереси. Невідомо, що принесе нам новий 2025 рік, але Швейцарія цілком може зустріти цей рік із внутрішньою впевненістю», – заявила президентка.

Парламент обрав уродженку Санкт-Галлена та члена партії «Ліберали» (FDP) 168 голосами із 203 дійсних голосів депутатів: результат вважається нижчим за середній.

Як відомо, президент у Швейцарії не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада (аналог уряду). Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.

Нагадаємо, Швейцарія ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.

Також Уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 млн швейцарських франків (48 млн євро). Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти будинків і гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради швейцарського уряду.

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Теги: Швейцарія референдум президент

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