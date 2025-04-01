Трамп розчарований лідерами Росії та України – Білий дім

За словами речниці Білого дому, США щодня ведуть роботу для швидкого завершення війни

Президент США Дональд Трамп розчарований лідерами Російської Федерації та України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.

Розчарування Трампа повʼязано з тим, що угода про завершення російсько-української війни затягується.

«Я можу повторити, що сказав президент учора ввечері. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди помирають по обидва боки, і це відбувається занадто довго», – цитує Трампа Левітт.

Крім того, у травні президент США Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, однак невідомо, чи зустрінеться він там із російським диктатором.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що запропоновані США пропозиції та моделі врегулювання війни проти України «не усувають її першопричин».

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.