Операція РФ зі звинувачення України у зриві перемир’я провалилась – керівник ЦПД

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

Раніше Кремль заявив, що наказу про продовження перемир’я не було

Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві «перемир‘я», провалилася, в тому числі в західному інфополі. Як інформує «Главком», на цьому наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

«Сама Росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню, і місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжувала бої», – написав Коваленко.

За його словами, якби Росія хотіла б справді завершити війну, то «великоднє перемир‘я» для початку можна було б продовжити на 30 днів.

«І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція Президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних», – додав керівник ЦПД.

Коваленко також відзначив, що найближчим часом стане зрозуміло, чи справді Росія націлена на припинення війни.

«Ще раз зазначу, спроба Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо», – підсумував він.

Нагадаємо, США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.

Варто зазначити, що 19 квітня російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».