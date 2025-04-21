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Захарова розкритикувала заклик США до перемир’я, звинувативши і Київ, і Вашингтон

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Захарова розкритикувала заклик США до перемир’я, звинувативши і Київ, і Вашингтон
M142 HIMARS – це американська система залпового вогню.
фото з відкритих джерел

Захарова каже, що Україна порушила перемир'я, використавши американську зброю

Росія відповіла на заяву Держдепартаменту США щодо можливого продовження «великоднього перемир’я».

Як інформує «Главком», речниця Міністерства закордонни справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю HIMARS.

M142 HIMARS – це американська система залпового вогню. Вона була розроблена в 80-х роках на основі більш важкої системи, яка називалася M270 MLRS, яка на гусеничному ходу.

Вона справді має дуже просунуте ракетне озброєння – як кероване, так і некероване. Дальність стрільби мінімальна становить 45 кілометрів, ракети калібру 277 мм. На платформі HIMARS є шість некерованих ракет, які можуть вистрілюватися, вражати цілі на континентальній частині якоїсь території.

«Київський режим не дотримувався перемир’я навіть на Великдень. І для його порушення на Банковій використовували саме американське озброєння», – написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Захарова розкритикувала заклик США до перемир’я, звинувативши і Київ, і Вашингтон фото 1

Нагадаємо, Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

І наголосив, що США, як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні.

Варто зазначити, 19 квітня близько 17:00 год. російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я».

Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

О 00:00 21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.

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Теги: росія перемир'я

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