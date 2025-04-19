Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Херсоні одразу після оголошення перемир’я

Внаслідок влучання у будинку загорілися кілька квартир

У суботу, 19 квітня, росіяни безпілотником атакували Херсон. Це сталось через кілька хвилин після того, як російський диктатор оголосив про так зване перемир’я на Великдень. Як інформує «Главком», про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Суспільне» з посиланням на військового Руслана Михайлевського пише, що росіяни атакували дев’ятиповерховий будинок FPV-дроном. Внаслідок влучання у будинку загорілися кілька квартир.

Херсонська міська рада повідомила у коментарі «Суспільному», що це вже друга російська атака на житлові квартали міста протягом дня. До цього росіяни близько 14:30 також вдарили по житловому будинку. Обидві будівлі розташовані у Дніпровському районі.

Зазначимо, що друга атака сталась о 16:50, за кілька хвилин до цього російський диктатор Володимир Путін оголосив про нібито припинення вогню на Великдень. Воно мало діяти до 00:00 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Путіна «грою з життями людей». Глава держави зауважив, що попри заяви Путіна Україну атакують ударні безпілотники. Міністр МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Україна погодилась на повне припинення вогню строком на 30 днів ще 11 березня, однак Путін відкинув цю пропозицію.

За даними керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, російські військові продовжують вести вогонь на всіх напрямках, найбільше – на Сході.