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Зеленський заявив про плани РФ розширити війну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський заявив про плани РФ розширити війну
Найближчими днями Україна разом з партнерами посилить дипломатичну активність
фото: Офіс президента України

Україна разом із партнерами посилює тиск на Москву й зміцнює формат Drone Deal

Розвідки багатьох країн мають інформацію про наміри Росії розширити війну та свою активність на інші держави, можливо, й регіони, розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал глави держави.

За словами Зеленського, це стосується не лише України. «Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави, можливо, інші регіони», – сказав він. Саме тому, пояснив президент, «ми говоримо з партнерами про санкції і про створення Drone Deal», тобто спільний захист від дронів.

Про те, що дії Росії свідчать про підготовку до ескалації, а не до миру, президент говорив і 11 серпня.

Санкції та дипломатія

Найближчими днями та в жовтні, за словами Зеленського, Україна разом зі США, європейськими країнами, Канадою, Японією та іншими партнерами посилить дипломатичну активність. Мета – щоб Росія була зацікавлена у припиненні війни. Президент додав, що Сполучені Штати оцінюють ситуацію подібно.

Окремо він закликав активніше застосовувати санкційні механізми: «Закон Ліндсі Грема, інші механізми тиску – все це має запрацювати ще більше».

Що таке Drone Deal

Формат Drone Deal, за словами президента, передбачає не лише експорт окремих видів озброєння, а й спільні системи захисту, обмін бойовим досвідом та спільне виробництво. Зараз у Києва є 11 підписаних угод такого типу. Одинадцяту, з Фінляндією, підписали цього тижня в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Першу таку угоду з країною Американського континенту Україна уклала з Канадою 11 вересня.

Дванадцяту угоду Україна вже готує із «сильною державою» і планує підписати її незабаром. Назву країни президент не розкрив.

Нагадаємо, у тому самому зверненні Зеленський розповів, що Росія не готується до зупинки війни, бо Путін постійно шукає привід не зустрічатися. Окремо президент застеріг, що росіяни завдають ударів по дата-центрах, аби залишити українців без інтернету.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський президент Офіс президента

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