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Вулиця на честь легендарного пілота Джуса може з’явитися у Києві: як проголосувати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вулиця на честь легендарного пілота Джуса може з’явитися у Києві: як проголосувати
Загиблий пілот Андрій Пільщиков з позивним Джус
фото: Олександр Маслов/Instagram

Опитування триватиме до 30 вересня 

У Солом’янському районі Києва вулицю Зеленогірську пропонують перейменувати на честь Героя України, військового льотчика, майора (посмертно) Андрія Пільщикова з позивним Джус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування в застосунку «Київ Цифровий».

Ідею перейменування вже підтримали 72% із понад 6,7 тисячі містян, які взяли участь у голосуванні. Опитування триватиме до 30 вересня у розділі «Міські сервіси» – «Електронна демократія» (або «Опитування»).

Льотчик Андрій Пільщиков народився у Харкові, вісім років життя присвятив авіації.

Пільщиков був одним із «привидів Києва». На початку повномасштабного російського вторгнення у складі 40 бригади тактичної авіації він захищав небо Київщини.

Андрій Пільщиков
Андрій Пільщиков
фото: соцмережі

Військовий пілот винищувача МіГ-29 капітан Андрій Пільщиков здійснив сотні бойових вильотів. Йому присвоєно військове звання майора (посмертно). Також Андрія Пільщикова посмертно нагородили орденом «За мужність» II ступеня.

Джус та ще двоє пілотів з Васильківського загону загинули на Житомирщині. Удень 25 серпня 2023 року там зіткнулися навчальні літаки Л-39. ДБР розслідує обставини авіакатастрофи. Попередня кваліфікація: порушення правил польотів або підготовки до них.

Пільщиков також був одним з адвокаційників на міжнародній арені, щоб Україні надали винищувачі F-16 – разом зі своїм другом і колегою Олексієм Месем на позивний Мунфіш.

Месь загинув за кермом F-16 26 серпня 2024 року під час масованої атаки РФ на територію України. Попередньо, літак Меся не був уражений російським снарядом, розглядаються різні версії трагедії, зокрема «дружній вогонь» своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота.

У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Андрію Пільщикову  звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Нагадаємо, петиція, зареєстрована на сайті Київради, про офіційне вшанування мешканця Голосіївського району Олександра Перги, набрала шість тисяч голосів. Чоловік закрив своїм тілом хлопчика від кулі стільця під час теракту 18 квітня 2026 року. Наступного дня чоловік помер у лікарні від отриманих поранень. Кияни зібрали необхідні для розгляду петиції голоси за тиждень.

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Теги: петиція КМДА вулиця Київ Герой України Україна

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