Фінляндія залучила Світовий банк до фінансування України

Гельсінкі підготував €50 млн, які мають допомогти акумулювати для України значно більший обсяг коштів

Фінляндія планує надати Україні позику в розмірі €50 млн для відбудови та підтримки економічної стабільності. Кошти спрямують через нову програму фінансування Групи Світового банку, що дозволить залучити для України додаткові ресурси на вигідних умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Фінансування планують надати в межах Спеціальної програми відновлення України 2.0 (SPUR 2.0), яка є частиною нового Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Позика має допомогти зміцнити економічну стабільність України, підтримати функціонування держави та забезпечити надання основних державних послуг під час війни.

Крім того, програма має створити умови для залучення приватних інвестицій, збереження робочих місць та подальшого економічного зростання.

Особливість механізму полягає в тому, що внесок Фінляндії дозволить мобілізувати для України більший обсяг фінансування. Завдяки найвищому кредитному рейтингу ААА та фінансовим можливостям Міжнародної асоціації розвитку Світовий банк зможе залучити додаткові кошти та спрямувати їх Україні на вигідних умовах.

«Підтримка України – це як питання цінностей для Фінляндії, так і інвестиція в європейську безпеку та стабільність. Агресивна війна Росії завдала величезної шкоди, і тому міжнародна спільнота повинна продовжувати свою рішучу підтримку, щоб забезпечити стійкість українського суспільства та відбудувати країну», – наголосив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Водночас остаточне рішення про надання €50 млн позики ще має затвердити парламент Фінляндії. За останніми оцінками Світового банку, загальна вартість відбудови та відновлення України протягом наступного десятиліття становить майже $588 млрд.

Фінляндія вже використовувала подібний механізм підтримки. У 2023 році країна долучилася до попередньої програми SPUR Міжнародної асоціації розвитку на підтримку України та Молдови. Тоді Гельсінкі надав €50 млн позики та €12 млн гранту в межах внеску до Кризового фонду.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Сторони обговорили ситуацію після нових російських ударів, а також можливості посилення української протиповітряної оборони та винищувальної авіації.

Глава держави детально поінформував фінського колегу про наслідки атак та нову хвилю ударів по українських містах і громадах.