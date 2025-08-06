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Голос Кремля затремтів перед санкціями: переговірник Путіна просить діалогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Голос Кремля затремтів перед санкціями: переговірник Путіна просить діалогу
Дмітрієв родом з Києва
фото: росЗМІ

Посланець Путіна каже, що «конструктивний діалог завжди перемагає»

Переговірник диктатора Путіна з українським корінням Кирило Дмітрієв заговорив про діалог перед рішенням президента США Дональда Трампа про застосування санкцій проти РФ. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Напередодні можливого запровадження нових санкцій з боку Сполучених Штатів, Дмітрієв виступив з заявою, в якій наголосив на пріоритеті дипломатії над тиском.

У заяві йдеться: «Конструктивний діалог завжди перемагає. Тиск, санкції та брехня – зазнають поразки. Повага, реалістичний підхід і конкретні результати приносять мир і тривалу безпеку».

Голос Кремля затремтів перед санкціями: переговірник Путіна просить діалогу фото 1

Раніше Дмітрієв казав, що конструктивний діалог між Росією та США «завжди принесе більше результатів, ніж стара, руйнівна риторика тиску». За його словами, лише співпраця принесе мир.

До слова, путінський посланець з українським корінням Кирило Дмітрієв зробив неочікувану заяву про розв'язання Третьої світової війни. Ба більше, він вказав ім'я винного в цьому.

Він прокоментував, що саме Байден втягнув світ у Третю світову, перш ніж піти з політики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч американської та російської сторін. Як відомо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф планував візит до Росії.

Також під час виступу американський лідер повідомив, що за підсумками зустрічі РФ та США, він прийматиме рішення щодо застосування санкцій проти РФ.

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Теги: санкції Дональд Трамп

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