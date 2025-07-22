Білий дім підсумував шість місяців президентства Трампа та згадав про війну в Україні

Лівітт: Президент Трамп мав найуспішніші перші шість місяців на посаді

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт озвучила на брифінгу досягнення президента США Дональда Трампа за шість місяців перебування на посаді, передає Главком.

Лівітт окреслила, що Трамп проявив своє лідерство у зовнішній політиці, згадуючи російсько-українську війну, війну між Індією та Пакистаном та війну на Близькому Сході.

«Подивіться, що президент зробив на світовій арені. Він поклав край війнам, таким як в Індії та Пакистані. Він продовжує агресивно працювати над припиненням війни в Росії та Україні», – сказала Лівітт.

Вона також вказала на дії Трампа на Близькому Сході. «Він повністю знищив ядерні об'єкти Ірану. Він продовжує, сподіваємося, вести переговори про припинення вогню між Ізраїлем та Газою, щоб покласти край цьому конфлікту та звільнити всіх заручників», – сказала вона.

Вже у коментарі для Fox News речниця Білого дому наголосила, що «президент Трамп мав найуспішніші перші шість місяців на посаді серед усіх президентів в сучасній історії Америки».

«Президент виконав свої дві основні передвиборчі обіцянки – перемогти інфляційну кризу Байдена та забезпечити безпеку нашого кордону — у рекордно короткі терміни», – каже вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав Сполучені Штати «найкрутішою» та «найшанованішою країною у світі». Трамп привітав американців із півріччям свого президентства, назвавши її важливою.

Варто зазначити, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.