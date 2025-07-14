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Трамп сьогодні зробить заяву щодо Росії: путінський переговірник звернувся з закликом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп сьогодні зробить заяву щодо Росії: путінський переговірник звернувся з закликом
Дмітрієв каже, що конструктивний діалог між Росією та США принесе більше результатів
фото: росЗМІ

Дмітрієв просить діалогу, а не тиску

Переговірник диктатора Путіна з українським корінням Кирило Дмітрієв раптово заговорив про діалог з Сполученими Штатами. Про це він написав у соціальній мережі Х, інформує «Главком».

Дмітрієв каже, що конструктивний діалог між Росією та США «завжди принесе більше результатів, ніж стара, руйнівна риторика тиску». За його словами, лише співпраця принесе мир.

«Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена буде виправлено – світ заслуговує на краще», – написав гонець Путіна.

Трамп сьогодні зробить заяву щодо Росії: путінський переговірник звернувся з закликом фото 1

Нагадаємо, путінський посланець з українським корінням Кирило Дмітрієв зробив неочікувану заяву про розв'язання Третьої світової війни. Ба більше, він вказав ім'я винного в цьому.

У соціальній мережі Х Дмітрієв додав відео з дебатів президента США Дональда Трампа та колишнього президента Джо Байдена. Він прокоментував, що саме Байден втягнув світ у Третю світову, перш ніж піти з політики.

Як відомо, президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

До слова, президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.

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Теги: росія санкції США

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