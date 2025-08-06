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Трамп анонсував зустріч з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп анонсував зустріч з Росією
Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
скриншот з відео

Очікується, що 6 серпня спецпосланець Трампа зустрінеться з представниками РФ

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію виступу американського лідера.

Дональд Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч американської та російської сторін. Як відомо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф планував візит до Росії.

Раніше видання Reuters вже повідомляло, що Віткофф зустрінеться з російськими представниками 6 серпня.

Також під час виступу американський лідер повідомив, що за підсумками зустрічі РФ та США, він прийматиме рішення щодо застосування санкцій проти РФ.

Президент США зазначив, що планує вивести країну з російсько-української війни. Водночас, за його словами, Штати працюють над мирним врегулюванням найбільше.

Та додав, що інші війни він зупинив протягом декількох днів. Ймовірно, йдеться про війну між Індією та Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном.

До слова, британський журналіст та редактор CNN з міжнародної безпеки Нік Патон Волш пояснив, чому російсько-українська війна вимагає дій від президента США Дональда Трампа та, як це стає «війною Трампа», а не Джо Байдена, як часто нарікає Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть.

До слова, «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

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Теги: путін Дональд Трамп Стів Віткофф переговори

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