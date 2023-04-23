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Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом: є руйнування на фабриці

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом: є руйнування на фабриці
Внаслідок ракетного обстрілу РФ є руйнування на фабриці у Харкові
фото: телеграм Олега Синєгубова

Внаслідок дій армії РФ є руйнування на овочевій фабриці 

Учора вночі російська ракета розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Через це руйнувань зазнали теплиці та робочі цехи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківський області. У Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи», – йдеться у повідомленні очільника Харківської ОВА.

Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом: є руйнування на фабриці фото 1
фото: телеграм Олега Синєгубова

Також Олег Синєгубов заявив про ракетний удар у селі Котляри Харківського району. Внаслідок удару зруйновано два приватні будинки, пошкоджено десять будинків, один гараж та чотири автомобілі. 

«Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих», – зазначив голова Харківської ОВА. 

Нагадаємо, що раніше повідомляли про обстріл Херсонщини. Російські військові вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок дій армії РФ загинула одна людина, а двоє зазнали поранень.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

Теги: ворог Олег Синєгубов населення ракета інфраструктура військові обстріл

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