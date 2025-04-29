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«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
Радники Трампа виконують накази тільки після другої вказівки
фото із відкритих джерел

Радники Трампа виконують доручення, тільки якщо він їх повторить

Деякі радники президента США Дональда Трампа виконують його доручення лише за умови, що він повторив їх двічі. Про це пише видання The Atlantic, повідомляє «Главком».

Видання натякає на те що така поведінка оточення американського лідера пов'язана з його частими та, на думку радників, «дурними» заявами. «Деякі радники засвоїли неофіційне правило: вони діють лише після другої згадки. Це важлива стратегія, оскільки, як пояснив один із них, «він говорить багато нісенітниці», – наголошується у статті.

Як приклад, він навів момент, коли президент США говорив про те, що хоче очолити Центр імені Кеннеді головний театрально-концертний майданчик Вашингтона. Тільки після того, як президент згадав про своє бажання вдруге, з ради директорів було звільнено більшість членів, а сам Трамп був обраний головою правління. Цьогорічний лідер Білого дому також поділився своїми враженнями про перший термін, коли йому не вдалося відвідати жодного виступу в Кеннеді-центрі.

«У перший термін мені постійно оголошували імпічмент або якусь іншу нісенітницю», – сказав він.

За словами колишнього головного стратега Трампа Стівена Беннона, ідеї господаря Білого дому, які раніше сприймалися як «провокації чи порожні роздуми», тепер стають реальними. Наприклад, він знову порушив питання про купівлю Гренландії та запропонував зробити Канаду 51-м штатом США. «Цього разу це звучить так: «Гей, ідіть до біса, Гренландія наша» , – пояснив Беннон.

Один із колишніх радників зазначив, що в перший термін вони вважали ідеї Трампа надто сенсаційними і постійно застерігали його від ризикованих рішень. Тепер же, за його словами, ніхто не каже йому не торкатися «гарячої плити». Сам Трамп в інтерв'ю The Atlantic підтвердив, що його другий термін відрізняється від першого.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що він керує не Сполученими Штатами, а й усім світом. «Вперше у мене було два завдання – керувати країною та виживати. А в другій – я керую країною та світом», – підсумував він.

 

 

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Теги: США Дональд Трамп президент Гренландія

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