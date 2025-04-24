Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч

Цієї ночі Україна перебувала під атакою ворожих безпілотників та ракет

Серед постраждалих у Києві є вагітна жінка

Росія вдарила по Києву, Харкову та Дніпру. У столиці є руйнування, постраждалі та загиблі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 24 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Києві

У ніч на 24 квітня Росія атакувала Київ ракетами та безпілотника. У столиці лунали сильні вибухи, є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 54. 38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Двоє загинули.

Пошкодження у Київській області

В ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Києві та області є руйнування. Про це повідомляє «Главком».

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в трьох районах області.

Зазначається, що у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Вибухи у Харкові та Дніпрі

У ніч на 24 квітня Росія атакувала міста України безпілотниками та ракетами. Під удар потрапили Харків та Дніпро. Про це повідомляє «Главком».

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що місто було атаковане ракетами. Мешканці почули серію вибухів.

«Цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило», – написав Терехов.

Внаслідок одного з ударів, який прийшовся по Новобаварському району Харкова, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках.

«Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є ракета. Будьте обережні! Є попередня інформація про двох поранених внаслідок останнього удару по Харкову», – написав Терехов.

У Дніпрі пролунало декілька вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що над містом літали ударні БпЛА ворога.

Зеленський нагадав США, чий Крим

Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у соціальній мережі Х нагадав позицію першої адміністрації Трампа щодо Криму, а саме Кримську декларацію, повідомляє «Главком».

Зеленський у дописі наголосив, що Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції та сподіватиметься, що партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями.

Президент прикріпив заяву держсекретаря Трампа від 2018 року, в якій ідеться про те, що США підтверджують суверенітет України над територіями, захопленими силою й відкидають спробу РФ анексувати Крим.

Заява Білого дому про переговори

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними. Як повідомляє Reuters, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує «Главком».

За її словами, терпіння американського лідера «вичерпується», адже він прагне якнайшвидшого завершення війни.

«Президент хоче діяти в інтересах усього світу. Він прагне миру, прагне припинення вбивств. Але для цього необхідно, щоб обидві сторони конфлікту справді прагнули миру. На жаль, президент Зеленський, схоже, рухається в неправильному напрямку», – заявила Левітт.