Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: головне за ніч

Внаслідок атаки на Харків поранено п'ятьох дітей, 15-річна дівчинка знаходиться у важкому стані

Рф атакувала «шахедами» Харків та пошкодила військовий госпіталь, ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі, а США визначили Китай, як основну небезпеку для країни. «Главком» зібрав головні події ночі проти 30 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Харкову

Ввечері, 29 березня, окупанти атакували безпілотниками Харків. У місті є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Багато де розгорілися пожежі. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Голова Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 27, п’ять з них діти.

Генштаб прокоментував удар по госпіталю

У Генштабі пишуть, що внаслідок дронової атаки по Харкову пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

«Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

США бачать основну загрозу в Китаї

Міністр оборони США Піт Гегсет планує змінити стратегічні пріоритети збройних сил, зосередившись на стримуванні можливого вторгнення Китаю на Тайвань та зміцненні внутрішньої оборони. Для цього Вашингтон розраховує передати частину оборонних обов’язків своїм європейським та іншим союзникам. Про це йдеться у секретному внутрішньому меморандумі, на який посилається The Washington Post, повідомляє «Главком».

Документ під назвою «Тимчасове стратегічне керівництво з національної оборони», більшість уривків якого має гриф «таємно», був розісланий у Пентагоні в середині березня та підписаний самим Гегсетом. У ньому йдеться про реалізацію концепції президента Дональда Трампа щодо підготовки США до можливої війни з Китаєм та захисту національної безпеки, включно з такими стратегічними точками, як Гренландія та Панамський канал.

ХАМАС та Ізраїль погодилися на припинення вогню

Керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа. Про це заявив представник ХАМАС Халіль аль-Хайя, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, два дні тому угруповання отримало пропозицію від посередників з Єгипту та Катару і «поставилося до неї позитивно, прийнявши її». Він також висловив сподівання, що Ізраїль не зірве домовленості.

Джерела Reuters в єгипетських службах безпеки підтвердили, що Ізраїль надав позитивну відповідь щодо нової ініціативи, яка передбачає перехідний етап.

Україна перейшла на літній час

У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 Україна перейшла на літній час, перевівши годинники на одну годину вперед. Про це повідомляє «Главком».

Переведення часу в Україні відбувається в останню неділю березня, і цьогоріч цей перехід відбувся за встановленим графіком.

Смартфони та сучасні гаджети змінюють час автоматично, тоді як механічні годинники та кнопкові телефони доведеться перевести вручну.