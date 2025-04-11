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Мішель Обама відреагувала на чутки про розлучення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мішель Обама відреагувала на чутки про розлучення
Колишня перша леді США Мішель Обама та колишній президент США Барак Обама
фото із відкритих джерел

Мішель Обама розповіла про свою нещодавню відсутність на політичних подіях і розвіяла чутки про розлучення

Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення, що поширилися в соціальних мережах і ЗМІ. У подкасті Work in Progress вона висловила подив подібними спекуляціями і наголосила на своїй незалежності у прийнятті рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Будучи першою леді з 2009 по 2017 рік, Мішель Обама брала активну участь у громадському житті країни, здобувши популярність серед виборців. Колишня перша леді відкрито розповіла про те, як політичні амбіції Барака Обами та час, проведений в Овальному кабінеті, сильно вплинули на їхній шлюб.

«Ми, жінки, боїмося розчарувати інших... Цього року люди не могли навіть уявити собі, що я приймаю власні рішення, тож їм довелося додумувати, що ми з чоловіком розлучаємося», – наводить цитати з подкасту телеканал CNN.

Говорячи про своє життя за вісім років поза Білим домом із двома дорослими дітьми, Обама сказала, що тепер вона має можливість контролювати свій власний календар і тепер може зробити «вибір для себе».

«Я вирішила робити те, що було найкращим для мене, а не те, що я мала робити, не те, що я думала, що інші люди хочуть від мене», – саме так вона пояснила те, що пропустила другу інавгурацію президента Дональда Трампа, а також державні похорони колишнього президента Джиммі Картера в січні.

Водночас Мішель Обама продовжує займатися публічною діяльністю, але тепер поєднує її з особистими справами та спортом, демонструючи, що жінка може бути успішною та незалежною, незважаючи на стереотипи та очікування суспільства.

Чутки про непорозуміння у родині Обами почали поширюватися після того, як у січні Барак Обама відвідав похорон експрезидента Джиммі Картера та інавгурацію Дональда Трампа без супроводу дружини. На початку квітня папараці випадково сфотографували Обаму під час прогулянки у Вашингтоні у супроводі охоронця, але без Мішель, що ще більше підігріло домисли.

Незважаючи на спекуляції у ЗМІ про можливе висування Мішель Обами як кандидатки від демократів на президентських виборах 2024 року, вона виключила таку можливість. Натомість колишня перша леді підтримала кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс і агітувала за неї під час передвиборчих перегонів.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого звільнив президент Володимир Зеленський, зробив гучну заяву, порівнюючи двох колишніх президентів США – Дональда Трампа та Барака Обаму. На його думку, політика Трампа була більш сприятливою для України. Кулеба зазначив, що Барак Обама був людиною стійких переконань, одне з яких полягало в тому, що Україна є частиною зони впливу Росії. 

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Теги: США Барак Обама політика Мішель Обама президент перша леді розлучення

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