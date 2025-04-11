Мішель Обама відреагувала на чутки про розлучення

Мішель Обама розповіла про свою нещодавню відсутність на політичних подіях і розвіяла чутки про розлучення

Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення, що поширилися в соціальних мережах і ЗМІ. У подкасті Work in Progress вона висловила подив подібними спекуляціями і наголосила на своїй незалежності у прийнятті рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Будучи першою леді з 2009 по 2017 рік, Мішель Обама брала активну участь у громадському житті країни, здобувши популярність серед виборців. Колишня перша леді відкрито розповіла про те, як політичні амбіції Барака Обами та час, проведений в Овальному кабінеті, сильно вплинули на їхній шлюб.

«Ми, жінки, боїмося розчарувати інших... Цього року люди не могли навіть уявити собі, що я приймаю власні рішення, тож їм довелося додумувати, що ми з чоловіком розлучаємося», – наводить цитати з подкасту телеканал CNN.

Говорячи про своє життя за вісім років поза Білим домом із двома дорослими дітьми, Обама сказала, що тепер вона має можливість контролювати свій власний календар і тепер може зробити «вибір для себе».

«Я вирішила робити те, що було найкращим для мене, а не те, що я мала робити, не те, що я думала, що інші люди хочуть від мене», – саме так вона пояснила те, що пропустила другу інавгурацію президента Дональда Трампа, а також державні похорони колишнього президента Джиммі Картера в січні.

Водночас Мішель Обама продовжує займатися публічною діяльністю, але тепер поєднує її з особистими справами та спортом, демонструючи, що жінка може бути успішною та незалежною, незважаючи на стереотипи та очікування суспільства.

Чутки про непорозуміння у родині Обами почали поширюватися після того, як у січні Барак Обама відвідав похорон експрезидента Джиммі Картера та інавгурацію Дональда Трампа без супроводу дружини. На початку квітня папараці випадково сфотографували Обаму під час прогулянки у Вашингтоні у супроводі охоронця, але без Мішель, що ще більше підігріло домисли.

Незважаючи на спекуляції у ЗМІ про можливе висування Мішель Обами як кандидатки від демократів на президентських виборах 2024 року, вона виключила таку можливість. Натомість колишня перша леді підтримала кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс і агітувала за неї під час передвиборчих перегонів.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого звільнив президент Володимир Зеленський, зробив гучну заяву, порівнюючи двох колишніх президентів США – Дональда Трампа та Барака Обаму. На його думку, політика Трампа була більш сприятливою для України. Кулеба зазначив, що Барак Обама був людиною стійких переконань, одне з яких полягало в тому, що Україна є частиною зони впливу Росії.