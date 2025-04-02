Зеленський повідомив, за яких умов настане мир у 2025 році

Зеленський: Як мінімум, ми чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків щодо РФ з боку США

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що передусім українці хочуть якомога швидше завершення війни шляхом справедливого миру. Про це він сказав на спільному брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок 1 квітня, передає «Главком» .

За словами Зеленського, Україна постійно наголошувала про готовність безумовного припинення вогню. Він зазначив, що українська команда продемострувала це на першому етапі переговорів у Саудівській Аравії.

«Тоді ж російські делегати показали, що російський диктатор Путін не має на меті завершувати війну. Після відповідних заяв та переговорів, США спробували застосувати важелі тиску на Росію, що призвело до другої зустрічі», – підкреслив президент.

Зеленський відзначив, що американська сторона запевнила Україну в тому, що російська сторона погодилась на енергетичне перемир'я. Як відомо, цих домовленностей не було дотримано.

«Якщо американській стороні не вдадуться деякі речі, або Росія буде брехати Сполученим Штатам, то вони мають збільшити санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкцій. Я вважаю, що росіяни порушують те, що вони пообіцяли американцям», – сказав президент.

Глава української держави підкреслив, що у президента США Дональда Трампа є всі інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. «Тут важливо дотримуватись моніторингу, щоб виконувались домовленності. Для нас важливо, щоб були сильні кроки з боку США, для нас слів замало, при всій повазі до наших стратегічних партнерів», – каже президент.

Український лідер наголосив, якщо кожна з сторін буде виконувати свої обіцянки і тиснутиме виконанням своїх обіцянок на Росію, тоді Україна дійсно буде розраховувати на справедливий мир у цьому році.

Нагадаємо, що Зеленський разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок поспілкувалися з журналістами про новий пакет підтримки обсягом €130 мільйонів євро, майбутню зустріч для обговорення військового контингенту, готовність України до безумовного припинення вогню, порушення Росією домовленостей і формати оборонної співпраці із США.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.