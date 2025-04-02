Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський повідомив, за яких умов настане мир у 2025 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, за яких умов настане мир у 2025 році
Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на брифінгу 1 квітня
скриншот з відео

Зеленський: Як мінімум, ми чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків щодо РФ з боку США

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що передусім українці хочуть якомога швидше завершення війни шляхом справедливого миру. Про це він сказав на спільному брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок 1 квітня, передає «Главком» .

За словами Зеленського, Україна постійно наголошувала про готовність безумовного припинення вогню. Він зазначив, що українська команда продемострувала це на першому етапі переговорів у Саудівській Аравії.

«Тоді ж російські делегати показали, що російський диктатор Путін не має на меті завершувати війну. Після відповідних заяв та переговорів, США спробували застосувати важелі тиску на Росію, що призвело до другої зустрічі», – підкреслив президент.

Зеленський відзначив, що американська сторона запевнила Україну в тому, що російська сторона погодилась на енергетичне перемир'я. Як відомо, цих домовленностей не було дотримано.

«Якщо американській стороні не вдадуться деякі речі, або Росія буде брехати Сполученим Штатам, то вони мають збільшити санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкцій. Я вважаю, що росіяни порушують те, що вони пообіцяли американцям», – сказав президент.

Глава української держави підкреслив, що у президента США Дональда Трампа є всі інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. «Тут важливо дотримуватись моніторингу, щоб виконувались домовленності. Для нас важливо, щоб були сильні кроки з боку США, для нас слів замало, при всій повазі до наших стратегічних партнерів», – каже президент.

Український лідер наголосив, якщо кожна з сторін буде виконувати свої обіцянки і тиснутиме виконанням своїх обіцянок на Росію, тоді Україна дійсно буде розраховувати на справедливий мир у цьому році.

Нагадаємо, що Зеленський разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок поспілкувалися з журналістами про новий пакет підтримки обсягом €130 мільйонів євро, майбутню зустріч для обговорення військового контингенту, готовність України до безумовного припинення вогню, порушення Росією домовленостей і формати оборонної співпраці із США. 

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію. 

Читайте також:

Теги: росія санкції Володимир Зеленський США перемир'я переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля
Вчора, 13:29
«Путін грає з Трампом, як йому здається, в безпрограшну гру»
Путін грає у свою гру – Росії все, Україні нічого. Яка роль в цій грі у Трампа?
24 березня, 18:48
Наслідки ураження українськими безпілотниками ключової бази стратегічної авіації РФ
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
21 березня, 20:02
Такий крок є потенційно найагресивнішим від DOGE
Маск силою захопив будівлю Інституту миру США: суддя дозволив агресію від DOGE
20 березня, 07:40
Україна не визнає окуповані землі російськими, не відмовиться від НАТО і не погодиться на обмеження обороноздатності
Що для України табу на мирних переговорах: Сибіга назвав три речі
17 березня, 11:26
На початку березня Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
Польща підтвердила відновлення постачань американської допомоги Україні
12 березня, 10:11
Сирський повідомив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України
Чи існує загроза оточення ЗСУ на Курщині? Сирський відповів
10 березня, 17:05
Акції відбувалися у Херсоні та в інших містах півдня багато разів до кінця квітня
«Шумові гранати, постріли, зламані ноги, затримання»: як південь противився окупації на початку вторгнення РФ
7 березня, 17:35
Будинок, в якому розташована квартира президента-втікача Віктора Януковича
Квартира Януковича на Оболоні: який вигляд має житло і хто у ньому проживає
4 березня, 09:58

Події в Україні

Зеленський повідомив, за яких умов настане мир у 2025 році
Зеленський повідомив, за яких умов настане мир у 2025 році
Масована атака дронів по Харкову: прокуратура повідомила наслідки
Масована атака дронів по Харкову: прокуратура повідомила наслідки
Зеленський відзначив «Хрестом бойових заслуг» нового комбрига, який воює на Донеччині
Зеленський відзначив «Хрестом бойових заслуг» нового комбрига, який воює на Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2025 року
В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
322K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
82K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
68K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
35K
Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua