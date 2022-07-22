Геополітичне фіаско Путіна

Ресурси Росії вичерпні, а кількість геополітичних провалів і принижень лише зростатиме

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Итоги первых пяти месяцев полномасштабного вторжения:

Беларусь: несмотря на колоссальное давление России, ближайший друг и соратник Путина Лукашенко, так и не ввел свои войска в Украину. Страны ОДКБ: ближайшие союзники четко продемонстрировали путину, что не готовы ради него ввязываться в войну. Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан так и не приняли решение о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ухудшение отношений с Казахстаном заслуживает отдельного упоминания. Несмотря на поддержку, полученную от России во время январских акций протеста, Путин так и не дождался лояльности со стороны Токаева. На экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге тот отказался публично признавать «ЛДНР». В ответ РФ неожиданно ограничила экспорт казахстанской нефти, заблокировав транзит через Каспийский трубопроводный консорциум. Но после обращения Токаева за помощью к США, запрет сразу же был отменен. Сейчас же Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, прекратившего работу в России. 18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге и тем самым ограничила около 30% поставок в российский эксклав. Ситуацию из острой фазы конфликта удалось вывести лишь после вмешательства Евросоюза. Ближайшие соседи – нейтральные Финляндия и Швеция – после начала войны ускорили интеграцию в НАТО. Путин начал свою спецоперацию, опасаясь расширения Альянса на восток через Украину. Взамен получит страны НАТО в критической близости от границы с Россией и родного Петербурга. В поисках союзников Путин решился на исключительную меру: лично прилетел в Иран на переговоры с президентом Ибрахимом Раиси. Фактически этот визит стал жестом отчаяния. В Тегеран Путин приехал не требовать, а просить: о военно-технической помощи (беспилотники), о механизмах обхода технологического эмбарго (электроника, микрочипы, технологии для ВПК). Но взамен получил лишь обещания. Турция в отношении России заняла хитрую позицию: с одной стороны власти страны помогают продавать краденое украинское зерно, а с другой обеспечивают Украину новейшим оружие. В Тегеране же, загнанному в угол, российскому диктатору пришлось пережить и публичное унижение со стороны Эрдогана, который заставил его ожидать встречи более минуты. Индия и Китай, стремясь извлечь свою выгоду, избрали для отношений с Россией потребительскую политику. Они с удовольствием покупают более дешевую нефть, но не продают свою электронику. Когда дело доходит до нарушения западных санкций, власти и частный сектор этих государств весьма и весьма осторожны.

Фактически, одним из главных «достижений» Путина за 150 дней войны стало то, что мир увидел слабую Россию. Ее перестали бояться, а бункерный ублюдок и его банда превратились в объект для насмешек и унижений со стороны ведущих мировых политиков.

Так, на саммите G7 западные лидеры, вспомнив фото Путина на коне с голым торсом, иронически сказали, что для того, чтобы продемонстрировать свою «крутизну», им тоже нужно сфотографироваться без верхней одежды. Экс-президента и зампреда совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в открытую назвали клоуном. А главу МИД России Сергея Лаврова и вовсе не пустили в Сербию. Визит пришлось отменить из-за того, что окружающие страну Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России.

Таким образом, действия России поддерживают такие же страны-изгои, как Сирия, Северная Корея, Эритрея.

Мощных союзников и надежных партнеров на мировой арене у страны-террориста нет. Она может рассчитывать лишь на свои силы, а они истощаются.

Ресурсы России исчерпаемы, а количество геополитических провалов и унижений будет только расти.

Джерело: блог Антона Геращенко

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