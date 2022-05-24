Прем’єр Нідерландів не вірить, що Україна скоро стане кандидатом до ЄС

Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України

Прем'єр підкреслює, що до російського вторгнення Україна була «дуже далеко» від статусу кандидата

Шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом. Про це повідомляє nltimes.nl.

Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України. Також на його думку, такий швидкий процес був би несправедливим по відношенню до країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання аналогічного статусу.

«Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано», – додав Рютте.

Також повідомляється, що кілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликають якнайшвидше дати Україні статус кандидата. Але прем'єр підкреслює, що до російського вторгнення Україна була «дуже далеко» від статусу кандидата.

До слова, 12 травня прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців. Політик висловив повну підтримку України й заявив, що впевнений у нашій перемозі у війні з Росією. Він пообіцяв, що його країна й надалі надаватиме допомогу.

Напередодні Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву міністра Європейських справ Франції Клемана Боне, який вважає, що вступ України до ЄС займе 20 років. У Києві закликають надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз найближчим часом.

Раніше міністр Європейських справ Франції Клеман Бон скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Зокрема, він сказав, що це навряд чи відбудеться через шість років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.



