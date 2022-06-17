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    Політика

    Нідерланди підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС

    Прем&rsquo;єр Нідерландів Марк Рютте виступає за єдність в Європі - Нідерланди підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС
    Прем’єр Нідерландів Марк Рютте виступає за єдність в Європі

    Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата «розумним компромісом»

    Нідерланди підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, попри те, що ця країна є одним зі скептиків щодо євроінтеграції Києва.

    Як повідомляє RTL, прем’єр Марк Рютте після засідання уряду назвав рекомендацію Єврокомісії «розумним компромісом». За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.

    «Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього», – заявив у свою чергу глава МЗС Вопке Гукстра.

    Він зазначив, що пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям. І в цьому процесі поступок не буде, сказав Гукстра.

    Як повідомлялося, прем’єр Нідерландів не вірить, що Україна скоро стане кандидатом до ЄС.

    17 червня Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

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    Теги: ЄС Нідерланди Україна
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    Нідерланди підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС