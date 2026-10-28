Мирні переговори. Зеленський розказав про ініціативу Фінляндії та Норвегії

Лідери Фінляндії та Норвегії самостійно вийшли на зв’язок з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціатива лідерів Норвегії та Фінляндії щодо участі в обговоренні мирних переговорів з Росією має на меті посилити їх роль в дипломатичному процесі. Про це він зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Це була ініціатива лідерів Норвегії і Фінляндії. У своєму офіційному повідомленні вони так і зазначили, що Норвегія і Фінляндія представляють Норвегію і Фінляндію. І говорять не просто як країни європейські, а як країни-сусіди Росії. І це справедливо, що вони діляться цією інформацією з усіма європейцями та проговорюють адженду з Україною, Європою, Сполученими Штатами. Вони хочуть мати більшу роль», – сказав глава України.

Зеленський наголосив, що Україна має дуже хороші відносини з Норвегією та Фінляндією, які надають їй допомогу. Він пояснив, що ці країни прагнуть активніше долучатися до обговорення гарантій безпеки для України, оскільки вважають це серйозним викликом як для сусідів РФ, так і для європейських держав. Президент позитивно оцінив позицію лідерів обох країн, подякував їм за підтримку та зазначив, що йому зрозумілий обраний ними формат комунікації.

«На мій погляд, зустріч на Алясці свого часу зняла дипломатичну ізоляцію з Росії. Це факт: «рускіє» були дипломатично ізольовані значною частиною світу, і Аляска зняла цю ізоляцію. Після Аляски вже були комунікації європейців. Просто не так відкрито, як це зробили лідери Норвегії і Фінляндії. Всі розуміють, що були комунікації на рівні радників з питань нацбезпеки, на рівні розвідок. Окрім Європи, комунікували і Туреччина, і країни Близького Сходу. Тобто це відбувається. Були комунікації деяких людей, про які ми потім дізналися – вже після того, як вони відбулись. А тут абсолютно відкрита гра – завчасне обговорення, повний бриф, прозорі завдання. Фінляндія і Норвегія показують, що хочуть відкрити ще якийсь канал комунікації, щоб Європа могла отримувати інформацію не тільки через США і щоб Росія могла чути певні речі безпосередньо», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори провели за погодженням з Україною, а метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом стало відомо, що під час телефонної розмови 27 жовтня з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере Путін заявив про готовність забезпечити українському президенту необхідні умови для візиту до російської столиці.

До слова, президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере хотіли обговорити з Володимиром Путіним перспективи завершення війни, але російський диктатор присвятив більшу частину 90-хвилинної розмови історії.