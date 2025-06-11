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У центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і комендантську годину через протести

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і комендантську годину через протести
Трамп мобілізував тисячі нацгвардійців та сотні морпіхів через протести
фото: Reuters

Правоохоронні органи заарештовуватимуть тих, хто порушить комендантську годину

У центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Мер міста Карен Басс заявила, що комендантська година діятиме у центрі міста з 20:00 вівторка 11 червня до 06:00 12 червня за американським часом. Для решти районів обмежень щодо перебування на вулиці вночі не передбачено.

«Я оголосила надзвичайний стан і ввела комендантську годину в центрі Лос-Анджелеса, щоб зупинити вандалізм і припинити грабежі. Багато підприємств постраждали від вандалів, минулої ночі розграбовані 23 підприємства, завдано значної шкоди бізнесу і багатьом об'єктам нерухомості. Тому, якщо ви не живете або не працюєте в центрі Лос-Анджелеса, уникайте цього району. Правоохоронні органи заарештовуватимуть тих, хто порушує комендантську годину, їх притягуватимуть до відповідальності», –оголосила вона.

Начальник поліцейського департаменту Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл назвав комендантську годину «необхідним заходом для захисту життя» після того, як в останні кілька днів почастішала «незаконна та небезпечна поведінка».

Повідомляється, що за 11 червня поліція здійснила 197 арештів, і він попередив, що будь-кого, хто порушить комендантську годину без поважної причини, буде затримано.

Зауважимо, що у центрі Мангеттена, біля Trump Tower та 26 Federal Plaza, зібралися сотні людей з гаслами на знак солідарності з демонстрантами в Лос-Анджелесі. Учасники вимагали припинити депортації та закликали до ліквідації ICE.

До слова, президент США Дональд Трамп під час виступу на військовій базі сказав: «Ми не дозволимо, щоб американське місто було завойоване іноземним ворогом. Саме так – ворогом. Це не протест – це агресія».

Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили. «Ми звільнимо Лос-Анджелес, зробимо його знову вільним, чистим і безпечним», – додав він.

Як стало відомо, мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. Гроші підуть на проїзд, житло та харчування військових.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів, до вечора 7 червня під вартою за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства опинилися щонайменше 44 особи. У відповідь на дії правоохоронних органів у місті почалися демонстрації та заворушення.

Згодом президент США наказав направити туди підрозділи Національної гвардії. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2 тис. військовослужбовців.

Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

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Теги: Дональд Трамп протест надзвичайний стан комендантська година

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