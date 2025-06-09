Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол

Єрусалим погодився передати Києву системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х

Ізраїль все ж передавав зброю Україні, попри поширену думку про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посла Ізраїлю в Україні Михаеля Бродського в інтерв'ю Марічці Довбенко.

«Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», – каже він.

За словами дипломата, він завжди намагався вести відкритий діалог із колегами щодо війни в Україні, хоча в Ізраїлі його неодноразово критикували за надто велику симпатію до українців. Посол сподівається, що до завершення його дипломатичної місії в Україні вдасться досягти миру.

Нагадаємо, газета The Washington Post писала, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок.

Раніше стало відомо, що Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони.

До слова, громадяни Ізраїлю усвідомлюють, що у них з українцями є спільний ворог, а також спільні партнери. Саме тому ставлення жителів Ізраїлю до українців не зазнало змін.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Тим часом Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.