Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)

Учасники акції вимагають спочатку звільнити їхніх родичів з полону, а вже потім підписувати угоди про припинення бойових дій

Під посольством США в Києві вдбувається черговий мітинг. Сьогодні, 6 березня, на акцію протесту вийшли родичі українських військовополонених та небайдужі кияни. Про це повідомляє «Главком».

Родичі полонених вийшли під посольство США з плакатами, фотографіями військових, що перебувають у російському полоні та прапорами України. Вони вимагають спочатку звільнити їхніх родичів з полону, а вже потім підписувати угоди.

Родичі військовополонених українців вийшли з протестом під посольство США у Києві фото: obozrevatel.com

Жінка на мітингу під посольством США у Києві фото: obozrevatel.com

Мітинг під посольством США у Києві 6 березня 2025 року фото: obozrevatel.com

Це не перша акція під посольством США у Києві. Так, 26 лютого там відбувся мітинг «Америко, прокинься!». Кияни, які прийшли на акцію, звернулися до нової американської адміністрації з вимогою не здавати Україну. 25 лютого, під посольством США пройшла акція протесту, на якій громадяни США вимагали від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Україною. Ще однаакція «Америко, прокинься!» анонсована у найближчу суботу, 8 березня.

Нагадаємо, Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського. Український лідер провів розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.