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Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)
фото: obozrevatel.com

Учасники акції вимагають спочатку звільнити їхніх родичів з полону, а вже потім підписувати угоди про припинення бойових дій

Під посольством США в Києві вдбувається черговий мітинг. Сьогодні, 6 березня, на акцію протесту вийшли родичі українських військовополонених та небайдужі кияни. Про це повідомляє «Главком». 

Родичі полонених вийшли під посольство США з плакатами, фотографіями військових, що перебувають у російському полоні та прапорами України. Вони вимагають спочатку звільнити їхніх родичів з полону, а вже потім підписувати угоди. 

Родичі військовополонених українців вийшли з протестом під посольство США у Києві
Родичі військовополонених українців вийшли з протестом під посольство США у Києві
фото: obozrevatel.com
Жінка на мітингу під посольством США у Києві
Жінка на мітингу під посольством США у Києві
фото: obozrevatel.com
Мітинг під посольством США у Києві 6 березня 2025 року
Мітинг під посольством США у Києві 6 березня 2025 року
фото: obozrevatel.com
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото) фото 1
фото: obozrevatel.com
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото) фото 2
фото: obozrevatel.com

Це не перша акція під посольством США у Києві. Так, 26 лютого там відбувся мітинг «Америко, прокинься!». Кияни, які  прийшли на акцію, звернулися до нової американської адміністрації з вимогою не здавати Україну. 25 лютого, під посольством США пройшла акція протесту, на якій громадяни США вимагали від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Україною. Ще однаакція «Америко, прокинься!» анонсована у найближчу суботу, 8 березня. 

Нагадаємо, Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського. Український лідер провів розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. 

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.

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Теги: США акція посольство Україна кияни мітинг

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