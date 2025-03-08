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Трамп може перекинути американські війська з Німеччини до країни, яка підтримує зв’язки з РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп може перекинути американські війська з Німеччини до країни, яка підтримує зв’язки з РФ
Трамп може ускладнити відносини між США та Європою
фото з відкритих джерел

Президент США, ймовірно, розглядає передислокацію військ з Німеччини до Угорщини

Президент Дональд Трамп розглядає можливість виведення військ США з Німеччини та їх передислокації до Східної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що американський президент роздумує над варіантом виведення близько 35 тисяч військовослужбовців із Німеччини, що ще більше ускладнить відносини між США та Європою. Загалом близько 160 тисяч американських військовослужбовців перебувають за межами США.

За даними The Telegraph, Трамп, ймовірно, розглядає передислокацію військ з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією.

Крім того, видання пише, що Трамп неодноразово заявляв, що Європа повинна більше вкладатися у свої оборонні можливості. За словами джерел, наближених до його адміністрації, він все більше розчаровується тим, що континент «штовхає до війни».

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що країна не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, оскільки необхідно «дати час для мирних переговорів між США і Росією». 

Сійярто розкритикував Брюссель за «поспішні рішення», які начебто перешкоджають мирним зусиллям для завершення війни в Україні.

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Теги: Дональд Трамп США війна Угорщина Німеччина

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