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Колишній головний дипломат Росії звернувся до Трампа: Путін не розуміє ніяких переговорів, він розуміє «в зуби»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Колишній головний дипломат Росії звернувся до Трампа: Путін не розуміє ніяких переговорів, він розуміє «в зуби»
Андрій Козирєв: Треба, щоб Трамп «дав по руках» Путіну в Україні
фото: АР

Ексглава МЗС Росії Андрій Козирєв: Трампу потрібно пояснювати, що стратегія Путіна антиамериканська з самого початку і до кінця

Дональду Трампу потрібно змінити підхід до Володимира Путіна та зрозуміти, що жодні переговори не зможуть зупинити його агресію. Адже стратегія Кремля від початку є антиамериканською. Про це колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв сказав в інтерв'ю «Главкому».

Козирєв зауважив, що в переговорах з Дональдом Трампом не слід переходити до персональної полеміки чи конфронтації. Натомість, на його думку, варто зосередитися на поясненні базових фактів про Путіна та його справжні наміри. Він зазначив, що для цього можна швидко зібрати досьє або навіть книгу, що містила б висловлювання та дії російського президента в різні періоди.

«Можна дуже швидко зібрати навіть ціле досьє або книгу висловлювань Путіна в різний час, його дій. Це не проблема. Зібрати його висловлювання і дії, які доводять, що Путін напав на Україну тільки тому, що йому це близько, це поруч. Бо якщо Україні може бути вільною, то чому Росії не можна бути вільною? Але в першу чергу потрібно пояснювати, що взагалі стратегія Путіна антиамериканська з самого початку і до кінця. І в цьому сенсі війна в Україні – це тільки один з осередків війни проти Заходу, яка має гібридний характер зараз, але в одному місці він запалив справжнє гаряче вогнище прямого військового зіткнення», – наголосив Козирєв.

Колишній глава МЗС Росії зазначив, що потрібно, щоб Трамп «дав по руках» Путіну в Україні: «По-перше, для того, щоб допомогти героїчному українському народові. По-друге, для того, щоб зупинити загальне просування, загальний наступ Путіна. По-третє, для того, щоб показати Китаю і тому ж Ірану, що Америка – це не паперовий тигр, над яким можна знущатися, ось як на цих переговорах в Ер-Ріяді. Путін не розуміє ніяких переговорів, він розуміє «в зуби»».

Козирєв вважає, що «потрібно палицю Путіну показати по-справжньому». Наприклад, дати Україні ракети Tomahawk. За його словами, Путін одразу змінить тон, і розмова стане більш конкретною. Він підкреслив, що російський диктатор – це загроза для Америки та Заходу, а Україна зараз є лише полем бою:

«Ось тоді розмова буде короткою: «Забирай війська з України – і буде тобі мир». Які проблеми? Ти їх послав туди – ти їх відкликай. Завтра він відкличе, нічого не станеться, крім того, що буде мир. Значить, якщо Трамп хоче миру, йому потрібно просто сказати Путіну: «Вова, забирайся до чортової матері з України!». Потрібно палицю Путіну показати по-справжньому».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Трамп вважає, що Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою.

Також Дональд Трамп не вірить, що президент Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України. За словами американського лідера, переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися. Президент США впевнений, що Путін не буде відновлювати війну в Україні, якщо вдасться досягти перемир’я.

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Теги: МЗС росія дипломатія США війна путін Дональд Трамп путінський режим Україна

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