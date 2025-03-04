Кремль відреагував на призупинення Трампом військової допомоги Україні

Раніше повідомлялося, що американський президент наказав призупинити всю військову допомогу Україні через начебто її «неготовність до миру»

Зупинка надання американської допомоги «може спонукати Україну до мирного процесу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Ще належить дізнатися деталі, але якщо це відповідає дійсності, то це рішення, яке, дійсно, може спонукати київський режим до мирного процесу», – каже він.

За словами Пєскова, президент США зробив «найкращий внесок у справу миру».

Як заявив речник Кремля, Сполучені Штати мають зняти санкції з Російської Федерації, аби «нормалізувати відносини» між країнами.

👀Тим часом на болотах вже святкують припинення постачання американської допомоги Україні



"Припинення США поставок Україні буде найкращим внеском у справу миру", - заявив путінський речник Пісков. https://t.co/aWbWD7xuuz pic.twitter.com/yDEqhexnma — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 4, 2025

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки.