Трамп посилив тиск на Україну: у Кремлі заговорили про перемогу

У Москві розраховують схилити Київ до поступок, передусім щодо Донбасу

Російська влада розцінює останні кроки президента США Дональда Трампа як ознаку того, що Вашингтон послаблює підтримку України. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на The Washington Post.

Які кроки Трампа дають Москві підстави для оптимізму

Як пише журналістка Кетрін Белтон, російські посадовці бачать у нових рішеннях американської адміністрації шанс зміцнити позиції Москви у війні проти України. У Кремлі розраховують, що західна підтримка Києва слабшатиме, а Вашингтон дедалі більше зосереджуватиметься на домовленостях із Росією.

Видання звертає увагу на кілька кроків Трампа:

послаблення санкцій щодо експорту російського дизельного пального;

обмеження доступу України до американських супутникових систем, які використовують на полі бою;

відтермінування нових обмежень проти Москви.

Водночас американський президент знову розкритикував Володимира Зеленського, а постачання важливої військової допомоги Україні опинилося під загрозою. Нещодавно Трамп заявив, що веде переговори про мир і не хоче робити нічого, що могло б відштовхнути Росію від столу переговорів. Сам Зеленський, за його словами, не зацікавлений у завершенні війни.

У Москві це сприймають як ознаку можливого зближення Вашингтона з Росією. Проте йдеться про очікування російської влади, а не про вже досягнуті цілі.

Чому Трамп може схилятися до домовленостей із Путіним

Колишній співробітник американської розвідки, з яким спілкувалося видання, вважає, що Трамп ставиться до Путіна прихильніше, ніж до Зеленського. На його думку, американському президентові імпонують сильні авторитарні лідери.

«Йому подобаються сильні, авторитарні лідери», – сказав співрозмовник.

За його словами, Трамп також не вірить у здатність України перемогти Росію, яку вважає сильнішою завдяки масштабам і ресурсам. Це особиста оцінка колишнього розвідника, а не офіційна позиція адміністрації США.

У Києві занепокоєні ризиком скорочення військової допомоги, обміну розвідданими та доступу до супутникового зв'язку. Такі обмеження ускладнили б оборону країни.

Що це означає для переговорів

Особливий інтерес для Кремля становить Донбас, який Москва прагне взяти під контроль. Якщо Вашингтон домагатиметься швидкої угоди, тиск на українську владу може зрости. Для Києва принциповими лишаються умови врегулювання та гарантії безпеки, які не дозволять Росії використати паузу для підготовки нового нападу.

Позиція Кремля при цьому ще не визначає результату переговорів. Усе залежатиме від рішень американської адміністрації, готовності України захищати власні інтереси та підтримки європейських партнерів.

Нагадаємо, напередодні Reuters писало, що конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України: під загрозою розвіддані, зброя та супутниковий зв'язок. Детальніше – у матеріалі «Главкома» «Конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України напередодні зими».