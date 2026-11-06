Трамп підтвердив зустріч із посланцем Путіна

Деталей зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмітрієвим Трамп не розкрив

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів зустріч зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмітрієвим. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Деталей переговорів із російським представником Трамп не розкрив, однак заявив, що війна Росії проти України вже дуже близька до завершення. За його словами, майбутня домовленість буде «великою та прекрасною» і може виявитися значно ширшою за рамки українсько-російського конфлікту, охопивши всю Європу.

При цьому Трамп уточнив, що не зустрічався з українською делегацією, та не пояснив, які умови передбачатиме потенційна угода.

Нагадаємо, у Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.



Українську делегацію представляють уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, чи може поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США вплинути на розрахунки Кремля щодо мирної угоди з Україною. Він заявив, що результати голосування не змінять зовнішньої політики американського президента Дональда Трампа.



Журналіст запитав речника Кремля, наскільки результати виборів до Конгресу США та поразка республіканців можуть вплинути на позицію Москви щодо врегулювання війни в Україні.