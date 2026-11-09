Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни

Американський президент заявив про наближення мирної угоди України та РФ

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому досягненні домовленостей про завершення російсько-української війни. Водночас глава Білого дому припустив, що після укладення мирної угоди територіальні обриси України зміняться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю американського президента для програми 60 Minutes.

Трамп назвав головну перешкоду для завершення війни

Під час розмови журналіст нагадав Трампу про його обіцянку завершити війну в Україні та поцікавився, що наразі перешкоджає досягненню миру. Американський президент назвав головною проблемою особисті відносини між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

«Ненависть між Зеленським і Путіним ... Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладання угоди», – відповів Трамп.

На запитання, кому він більше довіряє – Зеленському чи Путіну, американський президент прямої відповіді не дав. Натомість він заявив про хороші відносини з обома політиками та згадав про майбутню зустріч. За інформацією, наведеною в першоджерелі, ймовірно, йшлося про переговори представників України, США та Росії в Абу-Дабі, заплановані на 10–11 листопада.

Трамп також висловив переконання, що саме його особиста участь стане визначальним чинником завершення війни. Коли журналіст зауважив, що неприязнь Зеленського до Путіна є зрозумілою через російське вторгнення, президент США знову повернувся до подій свого першого президентського терміну.

«Ну, це зрозуміло, але все це було дуже-дуже... Коли у них відбулася перша зустріч, Росія зіткнулася з проявом великої неповаги. Тому я нічого не говоритиму... За всі чотири роки мого президентства (мова про перший термін з 2016 по 2020 роки) ця війна так і не почалася. І вона ніколи б не почалася, хоча Путін дуже сильно цього хотів», – заявив голова Білого дому.

Окремо журналіст поцікавився, чи припускає Трамп, що Путін намагається його обманути. Президент США відповів заперечно. Він також відкинув звинувачення у недостатньо жорсткій політиці стосовно Росії, наголосивши на запроваджених санкціях та торговельних обмеженнях.

«Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я... Подивіться, що я зробив з ними в торгівлі, які санкції я ввів і все інше... Я не знімав санкції з дизельного пального. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного пального, яких світ потребував... Подивіться, що я зробив. Є стара фраза «Обама дав їм (Україні - ред.) простирадла», а я дав їм протитанкові засоби, і тисячі одиниць такої зброї», – підкреслив президент США.

Військова допомога Україні та можливі територіальні зміни

Під час обговорення військової допомоги Україні Трамп пояснив, що Сполучені Штати продовжують постачати озброєння, однак тепер його закупівлю фінансують європейські держави. Він розкритикував рішення свого попередника Джо Байдена про масштабну безоплатну підтримку Києва.

«Я передаю зброю Європі, продаю її за повною ціною, і вони нам платять. Більше того, мені було дуже шкода, що (Байден виділив Україні — ред.) $350 млрд, тому що я вважав це неймовірно дурним рішенням. У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив. Тому ми просто передавали зброю за зброєю, знову і знову, і самі забезпечували постачання. І, до речі, в України вистачило мужності використати цю зброю, тому що для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але вони мали найкращу зброю на Землі, а ми нічого не отримали натомість», – сказав Трамп.

Найбільш резонансною частиною інтерв'ю стала відповідь американського президента на запитання про майбутнє української держави. Журналіст поцікавився, чи завершиться війна збереженням вільної та незалежної України. Трамп висловив упевненість у досягненні домовленості, але водночас згадав про зміну територіальних обрисів країни.

«Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це станеться. Зрештою Україна матиме трохи інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не почалася», – сказав американський лідер.

При цьому Трамп не уточнив, про які саме територіальні зміни йдеться та чи передбачають його припущення юридичне визнання нових кордонів.

Трамп прокоментував роботу Starlink

Ще однією темою розмови стали повідомлення про обмеження швидкості супутникових систем Starlink та Starshield для України. Журналіст запитав, хто контролює роботу цих систем у зоні бойових дій – американський президент чи підприємець Ілон Маск.

Трамп заявив, що не володіє інформацією про можливе втручання в роботу супутникового зв'язку та сумнівається у причетності Маска.

«Не було доведено, що швидкість справді знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили», – резюмував голова Білого дому.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що одним із ключових питань переговорів про завершення війни в Україні залишаються гарантії безпеки. За його словами, вони стосуються не лише України, а й ширшої системи європейської безпеки. Рубіо припустив, що заяви Трампа про прогрес у мирному процесі пов'язані саме з обговоренням цього питання.