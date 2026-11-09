Головна Світ Політика
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни
Трамп натякнув на територіальні поступки України заради завершення війни
скриншот з відео

Американський президент заявив про наближення мирної угоди України та РФ

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому досягненні домовленостей про завершення російсько-української війни. Водночас глава Білого дому припустив, що після укладення мирної угоди територіальні обриси України зміняться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю американського президента для програми 60 Minutes.

Трамп назвав головну перешкоду для завершення війни

Під час розмови журналіст нагадав Трампу про його обіцянку завершити війну в Україні та поцікавився, що наразі перешкоджає досягненню миру. Американський президент назвав головною проблемою особисті відносини між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

«Ненависть між Зеленським і Путіним ... Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладання угоди», – відповів Трамп.

На запитання, кому він більше довіряє – Зеленському чи Путіну, американський президент прямої відповіді не дав. Натомість він заявив про хороші відносини з обома політиками та згадав про майбутню зустріч. За інформацією, наведеною в першоджерелі, ймовірно, йшлося про переговори представників України, США та Росії в Абу-Дабі, заплановані на 10–11 листопада.

Трамп також висловив переконання, що саме його особиста участь стане визначальним чинником завершення війни. Коли журналіст зауважив, що неприязнь Зеленського до Путіна є зрозумілою через російське вторгнення, президент США знову повернувся до подій свого першого президентського терміну.

«Ну, це зрозуміло, але все це було дуже-дуже... Коли у них відбулася перша зустріч, Росія зіткнулася з проявом великої неповаги. Тому я нічого не говоритиму... За всі чотири роки мого президентства (мова про перший термін з 2016 по 2020 роки) ця війна так і не почалася. І вона ніколи б не почалася, хоча Путін дуже сильно цього хотів», – заявив голова Білого дому.

Окремо журналіст поцікавився, чи припускає Трамп, що Путін намагається його обманути. Президент США відповів заперечно. Він також відкинув звинувачення у недостатньо жорсткій політиці стосовно Росії, наголосивши на запроваджених санкціях та торговельних обмеженнях.

«Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я... Подивіться, що я зробив з ними в торгівлі, які санкції я ввів і все інше... Я не знімав санкції з дизельного пального. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного пального, яких світ потребував... Подивіться, що я зробив. Є стара фраза «Обама дав їм (Україні - ред.) простирадла», а я дав їм протитанкові засоби, і тисячі одиниць такої зброї», – підкреслив президент США.

Військова допомога Україні та можливі територіальні зміни

Під час обговорення військової допомоги Україні Трамп пояснив, що Сполучені Штати продовжують постачати озброєння, однак тепер його закупівлю фінансують європейські держави. Він розкритикував рішення свого попередника Джо Байдена про масштабну безоплатну підтримку Києва.

«Я передаю зброю Європі, продаю її за повною ціною, і вони нам платять. Більше того, мені було дуже шкода, що (Байден виділив Україні — ред.) $350 млрд, тому що я вважав це неймовірно дурним рішенням. У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив. Тому ми просто передавали зброю за зброєю, знову і знову, і самі забезпечували постачання. І, до речі, в України вистачило мужності використати цю зброю, тому що для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але вони мали найкращу зброю на Землі, а ми нічого не отримали натомість», – сказав Трамп.

Найбільш резонансною частиною інтерв'ю стала відповідь американського президента на запитання про майбутнє української держави. Журналіст поцікавився, чи завершиться війна збереженням вільної та незалежної України. Трамп висловив упевненість у досягненні домовленості, але водночас згадав про зміну територіальних обрисів країни.

«Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це станеться. Зрештою Україна матиме трохи інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не почалася», – сказав американський лідер.

При цьому Трамп не уточнив, про які саме територіальні зміни йдеться та чи передбачають його припущення юридичне визнання нових кордонів.

Трамп прокоментував роботу Starlink

Ще однією темою розмови стали повідомлення про обмеження швидкості супутникових систем Starlink та Starshield для України. Журналіст запитав, хто контролює роботу цих систем у зоні бойових дій – американський президент чи підприємець Ілон Маск.

Трамп заявив, що не володіє інформацією про можливе втручання в роботу супутникового зв'язку та сумнівається у причетності Маска.

«Не було доведено, що швидкість справді знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили», – резюмував голова Білого дому.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що одним із ключових питань переговорів про завершення війни в Україні залишаються гарантії безпеки. За його словами, вони стосуються не лише України, а й ширшої системи європейської безпеки. Рубіо припустив, що заяви Трампа про прогрес у мирному процесі пов'язані саме з обговоренням цього питання.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисна арка Нового безпечного конфайнменту над четвертим реактором Чорнобильської АЕС
Саркофаг ЧАЕС потребує термінового ремонту: міжнародний банк оцінив витрати
7 листопада, 02:12
Втрати ворога станом на 5 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
5 листопада, 07:10
Росія обурилася арештом майна в Норвегії
Рішення на користь України розлютило Москву: Росія висунула Норвегії ультиматум
3 листопада, 19:49
Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
31 жовтня, 05:50
Російський лідер витратив більшу частину часу на екскурс у середньовічну історію
Лекція з історії замість миру: як Путін говорив із лідерами Європи
27 жовтня, 22:45
Михайло Дегтярьов взяв участь у церемонії вручення премії Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ)
Мінмолодьспорту прокоментувало участь керівника російського спорту у заходах на підтримку війни
23 жовтня, 17:52
Рубіо: Цей дизель усе одно буде проданий, так чи інакше
«Цей дизель усе одно продали б»: Рубіо відповів на критику щодо зупинки санкцій проти РФ
18 жовтня, 04:29
Обставини удару та можливі руйнування уточнюються
Росія завдала ракетного удару по Харкову
16 жовтня, 21:42
Заява пролунала після повідомлень про можливе припинення ударів
Кремль відповів на чутки про енергетичне перемир’я, які розпустив Трамп
12 жовтня, 13:50

Політика

Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Майамі
Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Майамі
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни
Десять країн Європи об’єднають флоти для стримування Росії
Десять країн Європи об’єднають флоти для стримування Росії
Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії
Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії
Путін посилює контроль над росіянами: нові плани розкрила розвідка
Путін посилює контроль над росіянами: нові плани розкрила розвідка
Переговори в Абу-Дабі: держсекретар США окреслив головні теми
Переговори в Абу-Дабі: держсекретар США окреслив головні теми

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
72K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua