Apple та Google профінансували бальну залу Білого дому? Трамп виявився поза списком донорів

Журналісти отримали документи про 67 пожертв на загальну суму $333 млн

Президент США Дональд Трамп, який раніше заявляв про особисту участь у фінансуванні будівництва нової бальної зали Білого дому, виявився відсутнім у списку донорів проєкту. Водночас серед найбільших спонсорів опинилися американські технологічні корпорації Apple, Google, Nvidia та Microsoft. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, восени 2025 року, невдовзі після початку знесення старого Східного крила Білого дому, американський президент публічно заявив, що фінансуватиме будівництво нової бальної зали власним коштом разом зі своїми знайомими. «Його на сто відсотків оплачую я та дехто з моїх друзів», – сказав тоді Трамп.

Однак документи, які отримали журналісти The Washington Post, свідчать, що серед зафіксованих приватних пожертв внесків від американського президента немає.

Водночас відсутність його імені в отриманому списку сама собою не доводить, що Трамп взагалі не витрачав власних коштів на будівництво. Документи відображають конкретні пожертви, зафіксовані до кінця вересня 2026 року.

У жовтні 2025 року адміністрація Білого дому публічно назвала 37 осіб, компаній та фондів, які погодилися фінансувати будівництво. Проте тоді Білий дім не розкрив, скільки саме коштів надав кожен із донорів.

Тепер журналісти отримали документ, у якому зазначені дати та суми всіх 67 пожертв, що перевищували $10 тис., станом на кінець вересня 2026 року. Загальна сума приватних внесків, відображених у документах, становить $333 млн.

Водночас щонайменше $77 млн надійшли від людей, які вирішили залишитися анонімними. Отримані журналістами матеріали також свідчать, що деякі донори перерахували значні суми одноразово, тоді як інші домовилися про поетапне внесення коштів. Частина таких платежів, за даними видання, продовжує надходити.

Попри детальний перелік пожертв, ім'я Дональда Трампа у списку відсутнє, хоча раніше президент називав себе одним із тих, хто оплачуватиме будівництво.

Згідно з документами, значну частину фінансування забезпечили провідні американські технологічні корпорації та підприємства оборонної промисловості.

Серед найбільших внесків:

Apple – $25 млн;

Nvidia – $25 млн;

Google – $22 млн;

Microsoft – $10 млн;

Lockheed Martin – $10 млн.

фото: The Washington Post

За інформацією The Washington Post, серед донорів є особи та компанії, які отримали вигоду від регуляторних рішень американського уряду або укладених державних контрактів.

В одному з випадків спонсор також був пов'язаний із помилуванням члена його родини. Видання звертає увагу на ці обставини в контексті можливих конфліктів інтересів, адже компанії, які фінансують президентський проєкт, водночас можуть залежати від рішень федеральної адміністрації.

За інформацією The Washington Post, пожертви на будівництво бальної зали збирає некомерційна організація. Після отримання коштів організація спрямовує їх американському уряду та на рахунок Білого дому, який безпосередньо контролює президент США. Саме через цей механізм передбачено фінансування будівельних робіт коштом приватних спонсорів.

Журналісти зазначають, що раніше громадськості були відомі лише окремі учасники фінансування, однак точні суми їхніх пожертв залишалися нерозкритими.

Раніше стало відомо, будівництво бального залу в Білому домі обійдеться Сполученим Штатам у $400 млн. Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі повинен бути продовжений із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.