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Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді
Вашингтон дозволив родинам військових залишити бази на Близькому Сході через зростання загроз
фото з відкритих джерел

Утриманцям американських військовослужбовців дозволено залишати регіон

Сполучені Штати готуються частково евакуювати персонал свого посольства в Іраку, а також дозволили виїзд із кількох країн Близького Сходу родичів розміщених там американських військових. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Джерела агенства зазначили, що США наказали провести часткову евакуацію свого посольства в Іраку та дозволили військовим виїхати з місць дислокації на Близькому сході через підвищені ризики у регіоні

Повідомляється, що через поточну ситуацію у сфері безпеки міністр оборони США Піт Гегсет дозволив виїзд родичів військових з кількох країн, розташованих у зоні відповідальності Центрального командування США. Йдеться про Катар або Бахрейн.

Джерела у США та Іраку повідомили також про підготовку часткової евакуації посольства в Багдаді через зростання загроз безпеці в регіоні. Як пише видання, посадовець Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп був обізнаний про цей крок.

Часткова евакуація відбувається на тлі загострення напруженості в регіоні, який вже охоплений вогнем після 18 місяців війни в Газі, що викликала побоювання щодо ширшої пожежі, що протиставить США та Ізраїль Ірану та їхнім союзникам.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану масштабними бомбардуваннями, якщо Тегеран відмовиться від нової ядерної угоди. Проте в останні тижні перемовини щодо угоди зайшли у глухий кут.

До слова, Іран готується відхилити останню пропозицію США про ядерну угоду, назвавши її «неприйнятною» й такою, що не відповідає національним інтересам Тегерану. 

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Теги: Ірак евакуація Іран США

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