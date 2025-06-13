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Axios: США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Axios: США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети 
Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет
фото: АР

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що Іран випустив по Ізраїлю 150 ракет під час двох хвиль обстрілу

Іран бʼє ракетами по Ізраїлю після його нещодавніх обстрілів. Зазначається, що на територію Ізраїлю випущено сотні ракет. Наразі вже третя хвиля вибухів. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Axios пише, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник повідомив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети, що наближаються. З'явились також перші кадри наслідків.

Іран атакує Ізраїль
Іран атакує Ізраїль

Протиповітряна оборона Ізраїля не може впоратися з усіма ракетами одночасно.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран доведе Ізраїль «до руїни» після того, як Єрусалим здійснив превентивну атаку. «Збройні сили принесуть огидний режим до руїни. Вони не втечуть неушкодженими від цього злочину. Іранський народ може бути впевнений – не буде ніякої недбалості», – сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». Єрусалим готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Двоє ізраїльських чиновників заявили Axios, що Трамп та його команда лише публічно вдавали, що виступають проти нападу на Іран, і не висловлювали своєї незгоди приватно. «У нас був чіткий дозвіл США», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Раніше адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси. Також Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

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Теги: Ізраїль Іран балістичні ракети

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