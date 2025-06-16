«Бракує довіри»: Макрон розкритикував ідею Трампа зробити Путіна посередником конфлікту на Близькому Сході

Напруженість на Близькому Сході зростає. Іран та Ізраїль обмінюються обстрілами

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Гренландії заявив, що Росії бракує довіри, щоб бути посередником у кризі між Ізраїлем та Іраном, як припускав президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності та вже кілька років вирішила не поважати Статут ООН, може бути посередником», – сказав Макрон.

Він також заявив, що Франція не брала участі в жодному з нападів Ізраїлю на Іран.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «можуть втрутитися» в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, «не залучені» до бойових дій.

Також Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

«Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це», – зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.