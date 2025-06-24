Іран заявив про перемогу над Ізраїлем

Іран заявляє про «перемогу та стримування» після відповіді на агресію

Іран заявляє про «перемогу та стримування» після відповіді на агресію: названо деталі ударів по Катару та Ізраїлю

Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) у вівторок, 24 червня 2025 року, опублікувала заяву, стверджуючи, що її «рішуча та скоординована військова відповідь» на нещодавню агресію сіоністського режиму змусила ворога та його прихильників «в односторонньому порядку припинити свої наступальні операції». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tehran Times.

Згідно із заявою SNSC, іранські сили, виконуючи накази Лідера Ісламської революції, рішуче та мужньо відповіли на кожен акт ворожості. Операції у відповідь включали потужний ракетний удар по військовій базі США в Аль-Удейді в Катарі та масштабні атаки, спрямовані на позиції на окупованих палестинських територіях.

Комісія з питань оборони Ірану підкреслила, що пильність, єдність та непохитність іранської нації, у поєднанні з оперативною готовністю та бойовими можливостями Збройних сил, «нейтралізували стратегію противника та дозволили швидко та потужно реагувати». У заяві йдеться, що протягом «дванадцяти днів безперервного зіткнення сили оборони Ірану задіяли весь свій потенціал, напрацьований роками інновацій, відданості та стратегічного планування, щоб завдати своєчасних та пропорційних ударів по будь-яких ворожих діях».

SNSC також заявила, що «божественна допомога проявилася у формі перемоги та стримування», завдяки свідомості нації, стратегічному керівництву Лідера та жертвам бійців. «У ворога не залишилося іншого вибору, окрім як відступити, висловити жаль та в односторонньому порядку припинити свою агресію», – зазначено у заяві.

Комісія з питань безпеки Ісламської Республіки Іран застерігає, що, попри паузу в бойових діях, Збройні сили Ірану залишаються повністю бойовими та оперативно-дієздатними, не довіряючи обіцянкам чи риториці ворожих держав. Іран підтвердив готовність дати «швидку, рішучу та таку відповідь, що викликає жаль, на будь-який новий акт агресії».

У заяві також висловлено похвалу іранському народу за його стійкість та національну єдність, а також підтверджено непохитну відданість країни захисту свого суверенітету та регіонального миру.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту. Відповідний скріншот опублікував Трамп у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».