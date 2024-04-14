Іран заявив про завершення атаки на Ізраїль

Нових запусків безпілотників та ракет з іранського боку поки що не буде

Іран застеріг, що можливі і нові хвилі атак, якщо Ізраїль «зробить ще одну помилку»

Представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїлю. Однак можливе і продовження повітряних атак. Про це йдеться в заяві іранського представництва.

«Військові дії Ірану, проведені відповідно до статті 51 Статуту ООН щодо законної оборони, були відповіддю на агресію сіоністського режиму (ізраїльської сторони – ред.) проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. Справу можна вважати завершеною», – йдеться в заяві.

При цьому іранська делегація наголосила, що можливі і нові хвилі атак, якщо Ізраїль «зробить ще одну помилку».

Іран також заявив, що Сполучені Штати «повинні триматися подалі» від ситуації, яку в Тегерані вважають конфліктом між Іраном і Ізраїлем.

Нагадаємо, уночі 14 квітня в містах Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. У Єрусалимі чутно вибухи.

Увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.