У Єрусалимі пролунали звуки вибухів, в містах оголошено повітряну тривогу

Сирени пролунали по всій території Ізраїлю

Уночі 14 квітня в містах Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. У Єрусалимі чутно вибухи. Про це пише CNN

Журналісти повідомили, що чули численні вибухи та бачили спалахи в небі. Працює ППО.

Сигнал повітряної тривоги охопив інші міста країни. ППО також спрацювала у Тель-Авіві.

«Сирени пролунали по всій території Ізраїлю. Інформація про постраждалих поки не надходила», пише The Times of Israel.

Зокрема, американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення вже понад 100 безпілотників за межами повітряного простору Ізраїлю, пише The Times of Israel з посиланням на представника Міноборони Ізраїлю.

Водночас із заявою виступив Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, заявивши, що відповідь Ізраїлю на атаку Ірану буде жорсткою і чіткою.

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

Як повідомлялося, Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник. За його словами, більшість снарядів буде запущено з Ірану, однак запуски також очікуються з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.

За повідомленням ABC News, цілями ударів Ірану по Ізраїлю стануть тільки військові об'єкти.

До слова, Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану ввів низку обмежень для забезпечення безпеки населення та привів армію у бойову готовність.