У Єревані озброєні люди увірвалися до відділення поліції, почалася стрілянина

Біля відділення поліції вибухнула граната, попередньо є поранені та розбиті вікна

У столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю сьогодні, 24 березня, увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку. Про це повідомляє видання Shamshyan та News.am.

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Зазначається, що інцидент стався на півночі Єревана в районі Нор-Норк.

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Журналісти припустили, що напад могли влаштувати члени організації «Бойове братство» після того, як понад двадцять їх учасників сьогодні були затримані поліцією. Однак «Бойове братство» заперечило свою участь у події.

Видання Armlur повідомляє, що біля відділення поліції вибухнула граната, попередньо є поранені та розбиті вікна.

На місце події прибула велика кількість правоохоронців та «червоних беретів».

Раніше Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни.

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Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Як повідомлялося, зранку 13 лютого Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські військові відкрили вогонь по вірменських позиціях. В Баку заявили про обстріл вірмен увечері 12 лютого.