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Ірландія підтримала прискорений вступ України в Євросоюз

Альона Боженко
glavcom.ua
Ірландія підтримала прискорений вступ України в Євросоюз
Ірландія закликала ЄС якнайшвидше надати Україні статус кандидата на вступ
фото ілюстративне

Глава ірландського уряду вважає, що лідери ЄС у червні повинні надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін вважає, що Україна має вступити до ЄС у найкоротші терміни. Про це повідомляє The Times.

Ірландський прем'єр зазначив, що він «від самого початку був затятим прихильником» вступу України до ЄС і що загалом він підтримує «швидший і прискорений» процес вступу.

Мартін також зауважив, що йому «цілком зрозуміло» те, що майбутнє України – в Європейському Союзі.

Глава ірландського уряду вважає, що лідери ЄС у червні повинні надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Серед аргументів проти, які наводять противники - що це було б несправедливо щодо деяких країн Західних Балкан, для яких процес вступу в останні роки серйозно затягнувся.

Але Мартін підкреслив, що він ще до «будь-якої війни» критично ставився до повільних темпів процесу вступу, особливо що стосується Північної Македонії та Албанії.

«Я вважаю, що в цілому нам необхідно прискорити процес вступу», – сказав він.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вересні заявив, що Україна має амбітні плани до кінця цього року виконати всі сім умов, висунутих Європейською комісією при наданні статусу кандидата, та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

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Теги: Ірландія Україна міністр

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