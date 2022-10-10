Кулеба пояснив, як Росія пришвидшує вступ України до НАТО

Терористичні дії російських окупантів не завадять вступу України до НАТО

Росія своїми діями лише позбавляє аргументів ті країни, які виступають проти вступу України в НАТО. Таку заяву зробив голова МЗС України Дмитра Кулеби під час національного телемарафону.

«Завжди аж до моменту ухвалення рішення буде хтось вагатися. Так було із заявкою на статус кандидата на членство в ЄС, але зрештою рішення було ухвалене. Так буде із членством в НАТО», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.