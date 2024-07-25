Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk

Україна отримає додаткові батареї до зенітно-ракетного комплексу Hawk

Іспанія у вересні передасть Україні ще одну батарею ЗРК Hawk. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Міністерство оборони Іспанії повідомило про передачу Україні додаткової батареї ЗРК Hawk у вересні. Український міністр оборони подякував іспанській колезі за важливу підтримку. «Іспанія надішле Україні зенітну батарею Hawk у вересні. Про це міністр Іспанії заявила в розмові з українським колегою Рустемом Умєрович, який подякував за важливу підтримку», – йдеться у повідомленні іспанського міністерства.

Нагадаємо, у червні Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Раммштайн» у травні заявила, що Patriot є частиною «важливої партії», доставленої в червні цього року.

Крім Patriot, у поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядами, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.

Як повідомлялося, уряд Іспанії опрацьовує постачання до України бойових машин піхоти Ascod, які будуть вироблятися на потужностях Santa Bаrbara Sistemas, що є частиною General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Раніше стало відомо, що влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси.