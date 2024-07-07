Розвідка поцілила по двох важливих військових об’єктах РФ (фото)

У Дебальцевому бійці ГУР вдарили по логістичному центру

6 липня бійці ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє ГУР МОУ.

У Дебальцевому бійці ГУР вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

У Новолуганському українські військові спалили коштовну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житєль».

Нагадаємо, що українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України.

До слова, Оскольський електрометалургійний комбінат у Білгородській області виведено з ладу внаслідок атаки безпілотників української розвідки. У найближчі місяці його відновлення буде проблематичним.

Також у квітні Головне управління розвідки провело операцію проти російського малого ракетного корабля «Серпухов». Зокрема, його зсередини знищив росіянин, який перейшов на бік України