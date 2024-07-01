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Країна НАТО перегрупувала війська, аби дати відсіч Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Країна НАТО перегрупувала війська, аби дати відсіч Росії
Іспанська техніка прямує на базу Лест у Словаччину
фото: EMAD

ABC: Іспанія направила військових до Словаччини в рамках зусиль НАТО проти Росії

Іспанія перекинула солдатів до Словаччини у рамках зусиль Північноатлантичного альянсу проти Росії. Про це пише видання ABC. У створеному Мадридом «багатонаціональному батальйоні» є словенські, словацькі чеські та португальські військові.

Понад 780 іспанських солдатів із 300 транспортними засобами вже від сьогодні братимуть участь у місії стримування НАТО.

«Разом із зусиллями НАТО присутність Іспанії на східному фланзі альянсу зростала у геометричній прогресії. Останній крок – це розгортання в Словаччині контингенту Іспанії, що складається з більш ніж 700 солдатів», – повідомило видання.

Як додали журналісти ABC, з початку війни в Україні НАТО збільшило свою військову присутність на кордоні з Росією. Мета полягає в тому, щоб продемонструвати м’язи та відмовити диктатора Володимира Путіна від будь-якої мрії про напад на країну-союзницю НАТО.

Раніше стало відомо, що Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Раммштайн» у травні заявила, що Patriot є частиною «важливої партії», доставленої в червні цього року.

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Теги: міністр НАТО Іспанія військові напад

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