Танки Leopard та боєприпаси: Іспанія готує новий пакет допомоги Україні

Поставка має відбутися наприкінці червня

Влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров.

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Раніше повідомлялося, що Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot. Іспанська армія має у своєму розпорядженні три системи Patriot, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках. Одна з батарей розміщена в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти у Валенсії, і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії.

У Мадриді мало пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір мав підписати прем'єр-міністр Педро Санчес.