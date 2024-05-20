Головна Світ Політика
search button user button menu button

Танки Leopard та боєприпаси: Іспанія готує новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танки Leopard та боєприпаси: Іспанія готує новий пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Поставка має відбутися наприкінці червня

Влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров.

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Раніше повідомлялося, що Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot. Іспанська армія має у своєму розпорядженні три системи Patriot, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках. Одна з батарей розміщена в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти у Валенсії, і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії.

У Мадриді мало пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір мав підписати  прем'єр-міністр Педро Санчес.

Теги: Іспанія війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно Україна отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками
Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot
15 травня, 06:07
Аналітики фіксують відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську
Росіяни намагаються створити буферну зону на Харківщині – ISW
14 травня, 07:41
Росіяни найбільше атакують Вовчанськ на Харківщині
Наступ на Харківщині: кількість населених пунктів, де йдуть бої, збільшилася
12 травня, 15:58
Рішення про розрив стосунків треба приймати не з позиції того, як це оцінить оточення, а і з позиції себе, як особистості, яка хоче бути щасливою і має на це право
Розлучення під час війни. Як пережити? Соціум
11 травня, 16:15
За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
8 травня, 08:27
Загинув, захищаючи пораненого побратима. Згадаймо Євгена Шумілова
Загинув, захищаючи пораненого побратима. Згадаймо Євгена Шумілова
4 травня, 09:00
Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн
Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження)
23 квiтня, 18:05
За даними аналітичного сайту Oryx, який підраховує втрати на основі візуальних доказів, загалом з лютого 2022 року Україна втратила 796 танків
NYT: за два місяці ЗСУ втратили п’ять танків Abrams із 31
21 квiтня, 21:17
Патрік Райдер пояснив, що радники консультуватимуть ЗСУ
Politico: США можуть відправити додаткових військових радників до України
21 квiтня, 02:38

Політика

Танки Leopard та боєприпаси: Іспанія готує новий пакет допомоги Україні
Танки Leopard та боєприпаси: Іспанія готує новий пакет допомоги Україні
Міжнародний кримінальний суд вимагає арешту Нетаньягу та лідерів ХАМАСу: Ізраїль відреагував
Міжнародний кримінальний суд вимагає арешту Нетаньягу та лідерів ХАМАСу: Ізраїль відреагував
Замах на Фіцо: лікарі повідомили про стан прем'єр-міністра Словаччини
Замах на Фіцо: лікарі повідомили про стан прем'єр-міністра Словаччини
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
«Рамштайн-22»: глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України
«Рамштайн-22»: глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
11K
Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових
11K
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
9221
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
7090
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
6999
Президент Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Новини

Хто замінив Гринкевичів? Форму для ЗСУ почала «шити» невідома компанія з капіталом у 10 тис. грн  
Сьогодні, 09:40
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua