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Умєров розповів, що Іспанія передасть Україні в новому пакеті допомоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Умєров розповів, що Іспанія передасть Україні в новому пакеті допомоги
Іспанія передасть Україні ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot
фото з відкритих джерел

Міністр оборони України провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес

Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні партію танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Як розповів Умєров, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес та подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли:

  • ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
  • партія танків Leopard;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • антидронові системи та інше озброєння.

«Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села», – розказав Умєров.

Як повідомлялося, влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. Поставка має відбутися наприкінці червня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot. Іспанська армія має у своєму розпорядженні три системи Patriot, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках. Одна з батарей розміщена в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти у Валенсії, і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Теги: міністр Іспанія боєприпаси озброєння Рустем Умєров

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