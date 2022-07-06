Чи зможе Європа впоратись із російськими шпигунами

Австрія виявила багато агентів Кремля у своїй країні

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Австрия. Громкий скандал, фигурантом которого является ветеран австрийских спецслужб Эгисто Отт.

Он управлял тайными агентами в австрийской внутренней службе безопасности, а также служил в качестве агента разведки в Турции и Италии.

Как пишет The Washington Post, полиция штурмовала квартиру Отта, а он сам арестован – по подозрению в продаже государственных секретов, а также предоставлению России информации о врагах Кремля на Западе.

Дело Отта – давняя история. Собственно, оно стало одной из причин роспуска ещё в прошлом году внутренней разведки Австрии BVT. Но после российского вторжения в Украину дело, закономерно, приобрело новую актуальность и обросло новыми деталями.

Сейчас, как подчёркивает издание, «дело слушается за закрытыми дверями – австрийский депутаты изучают российское вмешательство в деятельность австрийских спецслужб и контакты газового гиганта OMV с Россией; также изучаются бизнес-связи высокопоставленных австрийских политических фигур с Кремлем и российскими госкомпаниям».

И, кстати. В деле фигурирует небезызвестная Карин Кнайсль, вальсирующая с Путиным и теперь бежавшая из страны. Из документов европейских разведслужб следует, что Отт вместе с другими офицерами разрабатывали план по реорганизации спецслужб, вплоть до нового департамента в рамках МИДа. В это время МИД возглавляла Карин Кнайсль, из ультраправой партии Свобода (известна в том числе тем, что отправляла своих партийцев в оккупированный Крым). Хотя сама Кнайсль утверждает, что знала о плане и никогда не слышала об Отте. При этом, через два года, как Кнайсль покинула правительство, она заняла высокий пост в совете директоров «Роснефти» и писала колонки для Russia Today.

Также в этом деле фигурируют бывший офицер австрийский разведки Мартин Вайс и австрийский бизнесмен Ян Марсалек, которого разыскивают в Германии. Сейчас Марсалек, как считается, скрывается в России – живет Москве в жилом комплексе, который контролирует одна из российских разведслужб. Ну а Вайс признал, что организовал поиск информации по спискам, которые по просьбе Марсалека ему передавал Отт – в списке было до 25 имён.

И совсем из интересного – информация о том, что «в декабре 2020 года Отт осуществил проверку Христо Грозева, когда Bellingcat разоблачил личность Вадима Красикова (убил чеченского оппозиционера Хангошвили в Берлине в 2019 году)».

Вот такая история. Уверена, далеко не последняя. И касается это не только Австрии.

Джерело: блог Олесі Яхно

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